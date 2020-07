F1, GP Ungheria: Verstappen a muro nel warm up, vettura danneggiata

Guai per la Red Bull e Max Verstappen ancor prima di iniziare il GP d'Ungheria. Il pilota olandese è infatti finito contro le barriere nel giro di formazione, a pochi minuti dal via della gara. Il pilota della Red Bull ha perso il controllo della vettura in curva 12 finendo contro il muretto e danneggiando la vettura numero 33 con la rottura del braccetto della sospensione. I tecnici, al lavoro in griglia, sono riusciti a sistemare la monoposto che partirà regolarmente dalla settima posizione.