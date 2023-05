Qualifiche F1 Miami, Sainz: "Non potevo fare meglio". Leclerc: "Errore inaccettabile"

gp miami

Qualifiche dall'amaro in bocca per Ferrari, con Sainz che chiude col terzo posto in griglia di partenza

F1, le immagini del sabato di qualifiche a Miami































































Carlos Sainz terzo, Charles Leclerc settimo e a muro. Il bilancio delle qualifiche in casa Ferrari non è dei migliori in quel di Miami, col box di Maranello che esce dalla sessione con l'amaro in bocca. Delusione per lo spagnolo che voleva di più, ma che non è riuscito a sfruttare al meglio la sua SF-23: "Sono state qualifiche molto complicate per tutti, penso sia difficile trovareil giusto feeling con le gomme con questo asfalto. È stata una lotta per tutta la sessione perché commettere errori era molto semplice".

"Il vento forte è stata una difficoltà in più per la nostra macchina. Il terzo posto non è quello che volevamo, ma oggi non potevamo fare di meglio" il commento del pilota madrileno.

Sainz ha poi aggiunto: "Non sappiamo come sarà domani, la gara è il nostro punto debole e questa settimana dobbiamo fare meglio per conquistare il podio. Red Bull è Red Bull, sono molto veloci e per tutti gli altri sarà una bella battaglia. Sarà una gara emozionante, siamo tutti vicini".

LECLERC: "DELUSO, ERRORE INACCETTABILE" - Delusione per Charles Leclerc, andato a muro a un minuto dalla fine della Q3 e costretto a partire settimo: "Ho commesso un errore e non posso nascondere la mia delusione. Di solito riesco ad ottenere di più in Q3 dalla macchina perché è uno dei miei punti di forza, ma oggi sono molto deluso da me stesso. Non sempre puoi trovare scuse, ma il vento ci ha complicato la vita, l'assetto era difficile e mi sono messo io in questa situazione. È comunque inaccettabile commettere questo errore per due volte".

VASSEUR: "PASSO C'È, VEDREMO COME ANDRÀ" - A guardare il bicchiere mezzo pieno è il team principal Ferrari Frédéric Vasseur: "Leclerc era al limite, stava lottando per la pole ed è un peccato perché aveva il passo per la prima fila. Quando sei in lotta devi spingere e non possiamo dire che abbia spinto troppo. Non voglio dire che è positivo, ma mai finire le qualifiche con i rimpianti per quello che non abbiamo fatto. Guardiamo il meteo, perché per domani non porta bel tempo. Macchina danneggiata? Sembra non ci siano problemi, ma per il meteo non ci sono notizie positive. Il passo è stato buono, l'esito della sessione non è stato quello voluto ma abbiamo fatto bene. La velocità di punta rispetto a Red Bull non ci avvantaggia, ma dobbiamo rimontare perché il passo l'abbiamo. Penso che il passo sia andato come ci aspettavamo, dobbiamo resettarci per domani. In gara vedremo come andrà".