F1, GP Miami: Leclerc "Red Bull troppo forte per ora, ma la direzione è quella giusta"

F1 MIAMI

Sainz: “Weekend di Baku molto duro, devo voltare pagina velocemente”

© Getty Images Cauto ottimismo per i piloti Ferrari nella conferenza stampa del prossimo Gp di F1 a Miami. Leclerc ha parlato con positività del weekend di Baku e degli aggiornamenti previsti, rimanendo umile sul gap con la Red Bull: “Dobbiamo migliorare in gara, la direzione è giusta”. Realismo anche per Sainz: “Tutti abbiamo visto il livello della Red Bull in gara”. Per Verstappen, altra sfida con Perez in vista: “Ci spero, la macchina è molto forte”.

Vedi anche Formula 1 Miami punto di svolta? Leclerc a caccia di conferme ma la Ferrari deve ritrovare Sainz

Dopo l’intenso weekend in Azerbaijan, la Formula 1 fa tappa a Miami, per il prossimo Gp stagionale. I protagonisti hanno parlato oggi in conferenza stampa: Charles Leclerc, dopo un piccolo passaggio sulla sua passione per la musica (con tanto di milioni di ascolti per i suoi primi brani rilasciati), ha parlato con positività del weekend dell’Azerbaijan, sottolineando però la distanza nelle prestazioni con la Red Bull: “Dopo le prime tre gare molto negative, con tanta sfortuna in Bahrain, siamo andati molto bene a Baku. Abbiamo fatto la nostra prima pole, che dimostra quanto sia forte la macchina in qualifica. Dobbiamo migliorare in gara, la Red Bull è troppo forte per ora. Gli aggiornamenti ci porteranno verso la direzione giusta, ne sono sicuro”.

Carlos Sainz si è messo alle spalle lo scorso Gran Premio, focalizzandosi sull’appuntamento statunitense: “Sono felice di essere qui, è stato un weekend duro quello di Baku. Ho tratto le mie conclusioni e fatto le mie analisi, l’importante è voltare pagina velocemente. Abbiamo piccoli aggiornamenti qui, ma dovrebbero portarci verso la giusta direzione. Battere la Red Bull? Tutti hanno visto la loro prestazione in gara a Baku, sarà difficile”.

Verstappen, forte del grande avvio di stagione della sua scuderia, ha parlato di una nuova possibile sfida con Perez: “Venire qui a Miami è sempre bello, anche se sono stati giorni impegnativi. Mi aspetto un weekend duro fisicamente, anche se quest’anno non dovrebbe essere così caldo. Altra sfida tra le Red Bull? Ci spero, la macchina è molto forte in gara”.