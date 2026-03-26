Ferrari, Leclerc onesto su Suzuka: "Mercedes imprendibile, servono aggiornamenti"

Per questo Leclerc guarda agli aggiornamenti che arriveranno sulla monoposto: "Questo campionato sarà incentrato sullo sviluppo che ogni squadra introdurrà, per ora siamo in una posizione discreta, ma ovviamente non siamo qui solo per salire sul podio. Vogliamo vincere delle gare, cosa che al momento sembra molto difficile perché la Mercedes è a un livello molto alto. Ma stiamo lavorando molto duramente e soprattutto il personale in fabbrica sta lavorando con grande impegno per apportare aggiornamenti il prima possibile. So che ci sono diverse novità in arrivo. Se questo farà la differenza o meno, non lo so, e sono abbastanza sicuro che nemmeno gli altri si stiano prendendo una pausa, quindi sarà dura".