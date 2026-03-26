Ferrari, Leclerc onesto su Suzuka: "Mercedes imprendibile, servono aggiornamenti"

I giornali sportivi: giovedì 26 marzo 2026
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Charles Leclerc analizza il GP del Giappone: il gap della Ferrari SF-26 dalla Mercedes, il piano per dar fastidio a Brackley e l'attesa per le novità
"La Mercedes ha un vantaggio significativo, ma questo non mi scoraggia, dobbiamo concentrarci su noi stessi e confido negli aggiornamenti". Charles Leclerc resta fiducioso in attesa di portare la Ferrari in pista a Suzuka, per il terzo gp della stagione: "Dopo la prima sessione di libere capiremo dove siamo rispetto a loro" le parole del ferrarista in conferenza stampa.
Nonostante due gare in cui la Rossa si è mostrata competitiva, al momento anche peri il pilota monegasco è difficile poter vedere la SF-26 lottare alla pari con le monoposto di Brackley. "Non credo che siamo così vicini come forse la gente pensa - ha detto Leclerc -. La nostra unica possibilità di stare al loro passo è quella di dar loro fastidio nei primi giri, ma non appena loro hanno aria libera, come hanno dimostrato nell'ultima gara, mostrano il loro vero ritmo, e penso che ci siano ancora quei quattro o cinque decimi che abbiamo visto in queste prime due gare".
Per questo Leclerc guarda agli aggiornamenti che arriveranno sulla monoposto: "Questo campionato sarà incentrato sullo sviluppo che ogni squadra introdurrà, per ora siamo in una posizione discreta, ma ovviamente non siamo qui solo per salire sul podio. Vogliamo vincere delle gare, cosa che al momento sembra molto difficile perché la Mercedes è a un livello molto alto. Ma stiamo lavorando molto duramente e soprattutto il personale in fabbrica sta lavorando con grande impegno per apportare aggiornamenti il prima possibile. So che ci sono diverse novità in arrivo. Se questo farà la differenza o meno, non lo so, e sono abbastanza sicuro che nemmeno gli altri si stiano prendendo una pausa, quindi sarà dura".
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