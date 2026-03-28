F1, GP Giappone: Antonelli in pole a Suzuka davanti a Russell, quarto Leclerc

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Doppietta Mercedes con l'italiano davanti a tutti per la seconda volta consecutiva, terzo Piastri
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Seconda pole position consecutiva per Kimi Antonelli, che partirà davanti a tutti nel Gp del Giappone di Formula 1. A Suzuka, la prima fila sarà tutta della Mercedes: l'italiano è il più veloce in 1'28"778, anticipato il compagno di scuderia George Russell (1'29"076). In seconda fila Piastri (1'29"132) insieme a Leclerc (4° in 1'29"405). Sesto Hamilton, ma la notizia è l'eliminazione in Q2 di Max Verstappen: l’olandese partirà undicesimo.
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Dopo Shanghai, ecco Suzuka: Kimi Antonelli centra la seconda pole consecutiva e lo fa in Giappone, dove partirà davanti a tutti. Si conferma il dominio Mercedes, visto che dopo l'italiano, primo in 1'28"778, c'è George Russell (1'29"076), lontano 3 decimi. Un duello pronto a ripetersi anche in gara, con la Ferrari che mira a fare da guastafeste. Charles Leclerc, il più veloce in Q1 e secondo in Q2, alla fine è quarto in 1'29"405, con il podio virtuale occupato da Oscar Piastri (1'29"132). In terza fila ci sono invece il campione del Mondo in carica, un Lando Norris (1'29"409) più lento di Leclerc di appena 4 millesimi, e l'altro ferrarista, Lewis Hamilton (1'29"567). La più grande sorpresa di questa pole è però forse l'undicesimo posto di Max Verstappen, che supera i 90 secondi di prova e con un deludente 1'30"262 è il primo degli eliminati dopo la Q2: partira dunque undicesimo e sarà chiamato all'ennesima rimonta della sua carriera. Completano la top 10, invece, Gasly (7°), Hadjar (8°),
Bortoleto (9°) e Lindblad. Sedicesimo Sainz, mentre Alonso è ventunesimo.
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