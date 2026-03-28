F1, GP Giappone: Antonelli in pole a Suzuka davanti a Russell, quarto Leclerc

Dopo Shanghai, ecco Suzuka: Kimi Antonelli centra la seconda pole consecutiva e lo fa in Giappone, dove partirà davanti a tutti. Si conferma il dominio Mercedes, visto che dopo l'italiano, primo in 1'28"778, c'è George Russell (1'29"076), lontano 3 decimi. Un duello pronto a ripetersi anche in gara, con la Ferrari che mira a fare da guastafeste. Charles Leclerc, il più veloce in Q1 e secondo in Q2, alla fine è quarto in 1'29"405, con il podio virtuale occupato da Oscar Piastri (1'29"132). In terza fila ci sono invece il campione del Mondo in carica, un Lando Norris (1'29"409) più lento di Leclerc di appena 4 millesimi, e l'altro ferrarista, Lewis Hamilton (1'29"567). La più grande sorpresa di questa pole è però forse l'undicesimo posto di Max Verstappen, che supera i 90 secondi di prova e con un deludente 1'30"262 è il primo degli eliminati dopo la Q2: partira dunque undicesimo e sarà chiamato all'ennesima rimonta della sua carriera. Completano la top 10, invece, Gasly (7°), Hadjar (8°),

Bortoleto (9°) e Lindblad. Sedicesimo Sainz, mentre Alonso è ventunesimo.