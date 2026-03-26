"Non parlo finché non va via", Verstappen furioso a Suzuka: con chi ce l'aveva e perché

Dopo la 'lite' in conferenza stampa il pilota ha parlato delle prospettive in pista: "Dobbiamo essere realisti e ammettere che al momento siamo ben lontani da livello degli anni passati a cui adesso non penso, quindi affronto il weekend e vedo dove saremo". Quanto alla sosta ad aprile Verstappen ha detto che "può aiutarci. Spero potremo sfruttarla per capire meglio la nostra macchina. Imparare dalle gare precedenti e cercare di essere più vicini alla testa della corsa. Credo che questo sia il nostro obiettivo. Il weekend in Cina non è stato dei migliori per noi, quindi spero che per un po' rimanga il nostro peggiore. In questo senso, la pausa sarà positiva".