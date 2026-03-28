Bosnia-Italia, Turpin favorito per dirigere la gara: un precedente fa tremare gli azzurri

28 Mar 2026 - 10:09
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Manca ancora l'ufficialità, ma Clément Turpin è il candidato numero uno per dirigere il match decisivo per la qualificazione ai prossimi Mondiali tra Bosnia e Italia. Il francese, 43enne, è uno dei direttori di gara più stimati a livello internazionale: oltre 600 gare arbitrate in carriera di cui più di 100 in competizione europee (Champions, Europa e Conference League). In particolare ha diretto la finale di Champions del 2022 tra Liverpool e Real Madrid a Parigi e quella di Europa League nel 2021 allo stadio Stadion Gdańsk a Danzica tra Villarreal e Manchester United. Il francese ha anche già diretto partite al Mondiale e all'Europeo. 

In carriera Turpin ha arbitrato 5 volte gli Azzurri: il bilancio è di 3 vittorie e 2 sconfitte. Una di queste due è particolarmente dolorosa: c'era proprio il fischietto francese nella disfatta di Palermo contro la Macedonia del Nord che sancì la seconda mancata qualificazione di fila al Mondiale degli azzurri. 

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