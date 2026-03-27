La ricetta per andare ai Mondìali: stessa attenzione, stessa pazienza e quel pizzico di "gattusismo" in più

Quello che invece è piaciuto di questa Nazionale è l’atteggiamento. Può avere avuto poco coraggio nel primo tempo (ma il recente passato suggeriva sicuramente prudenza), ma non ha mai avuto cali di attenzione, salvo un piccolo malinteso tra Donnarumma e i difensori nel secondo tempo, sull’1-0 per gli azzurri. La sensazione – sperando che non venga smentita dalla prossima partita – è che Gattuso abbia centrato uno degli obiettivi che si era prefisso: la creazione di un gruppo vero. Si è vista collaborazione in campo, si è visto anche sacrificio da parte dei giocatori. Quando si entra in questa maniera, è difficile fare brutte figure.