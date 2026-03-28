Formula 1, Vasseur: "Da Miami inizia un altro campionato"
Frederic Vasseur © italyphotopress
Seconda fila per la Ferrari al termine delle qualifiche del GP del Giappone. Charles Leclerc, nonostante un lieve sovrasterzo all'uscita della curva del Cucchiaio, ha preceduto di quattro millesimi la McLaren di Lando Norris e domani potrà sfruttare la SF-26 per attaccare le Mercedes di Andrea Kimi Antonelli e George Russell partite dalla prima fila.
Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ai microfoni di Sky ha sottolineato l'importanza di continuare a raccogliere punti: "Dobbiamo capire perché non siamo migliorati tra Q2 e Q3, la gestione dell'energia non è semplice, ma analizzeremo e cercheremo di capire dove possiamo migliorare. Comunque è tutto in gioco, abbiamo un buon passo e nelle prime due gare siamo sempre riusciti a partire bene". Vasseur ha aggiunto: "Da Miami inizierà un altro campionato, dobbiamo continuare a pensare a noi stessi e a raccogliere il massimo dei punti. La stagione sarà molto lunga e il tasso di sviluppo altrettanto alto, quindi non dobbiamo spaventarci della situazione attuale".
Il riferimento di Vasseur al "nuovo campionato" potrebbe riguardare gli sviluppi in arrivo a Maranello per la SF-26 e possibili novità regolamentari che potrebbero ridurre il vantaggio Mercedes a livello di power unit.