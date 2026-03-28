Formula 1, Vasseur: "Da Miami inizia un altro campionato"

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ai microfoni di Sky ha sottolineato l'importanza di continuare a raccogliere punti: "Dobbiamo capire perché non siamo migliorati tra Q2 e Q3, la gestione dell'energia non è semplice, ma analizzeremo e cercheremo di capire dove possiamo migliorare. Comunque è tutto in gioco, abbiamo un buon passo e nelle prime due gare siamo sempre riusciti a partire bene". Vasseur ha aggiunto: "Da Miami inizierà un altro campionato, dobbiamo continuare a pensare a noi stessi e a raccogliere il massimo dei punti. La stagione sarà molto lunga e il tasso di sviluppo altrettanto alto, quindi non dobbiamo spaventarci della situazione attuale".