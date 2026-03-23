Celebrazioni Le fotografie più iconiche della Formula 1

Ci sono immagini che superano il risultato di una gara. Scatti che fermano un istante e lo trasformano in memoria collettiva, capaci di raccontare la Formula 1 più di classifiche e statistiche. La storia del Circus passa anche da lì: fotografie diventate icone, sospese tra gloria, tragedia e umanità