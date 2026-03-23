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© Getty Images |  Ayrton Senna dopo l'incidente a Imola nel 1994
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Celebrazioni

Le fotografie più iconiche della Formula 1

Ci sono immagini che superano il risultato di una gara. Scatti che fermano un istante e lo trasformano in memoria collettiva, capaci di raccontare la Formula 1 più di classifiche e statistiche. La storia del Circus passa anche da lì: fotografie diventate icone, sospese tra gloria, tragedia e umanità

23 Mar 2026 - 12:03
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