Regolamento

GP Giappone: la FIA modifica le regole sul recupero energia per le qualifiche

La modifica principale riguarda il limite massimo di energia ricaricabile permesso durante il giro di qualifica

di Tommaso Marcoli
26 Mar 2026 - 10:04
© Ufficio Stampa

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In vista del prossimo Gran Premio del Giappone, la FIA ha annunciato un importante aggiustamento tecnico riguardante la gestione dell'energia delle nuove Power Unit 2026. A seguito di consultazioni con i team e i produttori di motori, è stata decisa una variazione ai parametri di ricarica per la sessione di qualifica a Suzuka.
Meno ricarica, più sfida per i piloti
La modifica principale riguarda il limite massimo di energia ricaricabile permesso durante il giro di qualifica, che viene ridotto da 9.0 MJ a 8.0 MJ. Questa decisione, approvata all'unanimità da tutti i costruttori, mira a mantenere un equilibrio ottimale tra l'erogazione della potenza elettrica e la prestazione pura del pilota. Secondo quanto dichiarato dalla Federazione, l'aggiustamento riflette i feedback ricevuti direttamente da piloti e scuderie. L'obiettivo è garantire che la qualifica rimanga una sfida basata sulla performance e sul talento alla guida, evitando che una gestione eccessiva dell'energia possa snaturare il giro secco.
Ottimizzazione dei regolamenti 2026
Sebbene i primi eventi sotto il nuovo quadro regolamentare del 2026 siano stati considerati un successo operativo, la FIA ha sottolineato che questo intervento fa parte del normale processo di ottimizzazione. Con la validazione delle regole in condizioni reali, sono previste ulteriori discussioni nelle prossime settimane per affinare ulteriormente l'evoluzione della gestione energetica nella nuova era della Formula 1.

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