F1, ipotesi GP europei ad anni alterni: "Assisteremo a qualcosa di interessante"

L'IPOTESI

L'ad Domenicali conferma che è allo studio una possibile alternanza, che potrebbe coinvolgere anche Monza e Imola

La F1 è al lavoro per una modifica sostanziale del calendario dei GP a partire dal 2026. Lo ha confermato l'ad, Stefano Domenicali, in un'intervista al quotidiano tedesco Bild: "Nel 2026 assisteremo a qualcosa di interessante per quanto riguarda i GP europei - le sue parole -. Stiamo discutendo con gli organizzatori, al momento abbiamo tante opzioni in tal senso". L'ipotesi a cui si sta lavorando è quella che alcuni GP europei siano ospitati ad anni alterni, con l'obiettivo di contenere il numero di gare, ma allo stesso tempo di non rinunciare definitivamente a nessuno degli appuntamenti storici.

La rotazione potrebbe riguardare per esempio Spa e Zandvoort, ancora a caccia del rinnovo per il 2026, ma anche Barcellona, che un contratto per il 2026 lo ha, ma che dovrà fare i conti con l'introduzione del nuovo circuito cittadino di Madrid. L'alternanza potrebbe infine coinvolgere anche le due tappe italiane, quella di Imola e quella di Monza.

In occasione del GP d'Italia il numero uno dell`ACI, Sticchi Damiani, ha confermato l`avvio delle trattative, con la speranza di strappare un rinnovo per entrambi i GP entro fine anno, anche se sulle sorti del contratto pesa la necessaria conclusione dei lavori di ristrutturazione delle due sedi.

Qualora il progetto allo studio della F1 dovesse concretizzarsi, non è da escludere anche un ritorno del Mondiale in Germania, dove il GP manca dal 2019. "La Germania - spiega Domenicali - ha sempre fatto parte del calendario. Oggi purtroppo manca un GP, ma non perché non lo vogliamo. Piuttosto, è la situazione nel Paese a essere cambiata". La presenza dal 2026 di ben due costruttori tedeschi, Audi e Mercedes, potrebbe favorire il ritorno a Hockenheim (o al Nurburgring) in calendario. "Stiamo cercando di trovare i partner giusti per creare un dialogo che sia costruttivo - chiarisce l'ad della F1 -. Disponiamo di un partner forte come Mercedes e a breve anche Audi sarà in F1. Tutti fanno pressione per trovare una soluzione, che per il momento ancora manca".

Nel 2025 saranno 9 i Gran Premi che si disputeranno in Europa (Imola, Monaco, Barcellona, Spielberg, Silverstone, Spa, Budapest, Zandvoort e Monza), 6 nelle Americhe (di cui 3 negli USA, poi Canada, Messico e Brasile), 8 in Asia (Cina, Giappone, Bahrein, Arabia Saudita, Azerbaigian, Singapore, Qatar e Abu Dhabi) e 1 in Oceania (Australia).