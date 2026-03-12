F1, Mercedes pigliatutto verso Shanghai: Antonelli sogna, Russell avvisa la Ferrari

"È stato il modo migliore per iniziare la stagione. Certo, è stato un weekend un po' altalenante, ma mi sono ripreso benissimo dopo le terze libere. Il team ha fatto un lavoro incredibile ma penso anche che la vettura fosse comunque molto veloce e sono riuscito a guidarla senza problemi. Mi ha dato molta fiducia in gara". Kimi Antonelli ha parlato così a Shanghai commentando il suo secondo posto in Australia con la Mercedes, data da tutti per favorita anche per la seconda gara stagionale, il Gp della Cina.