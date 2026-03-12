f1 shanghai

F1, Mercedes pigliatutto verso Shanghai: Antonelli sogna, Russell avvisa la Ferrari

Dopo il podio a Melbourne, Kimi Antonelli punta al bis a Shanghai. Russell leader del Mondiale sfida la Ferrari di Leclerc e Hamilton

12 Mar 2026 - 11:22
"È stato il modo migliore per iniziare la stagione. Certo, è stato un weekend un po' altalenante, ma mi sono ripreso benissimo dopo le terze libere. Il team ha fatto un lavoro incredibile ma penso anche che la vettura fosse comunque molto veloce e sono riuscito a guidarla senza problemi. Mi ha dato molta fiducia in gara". Kimi Antonelli ha parlato così a Shanghai commentando il suo secondo posto in Australia con la Mercedes, data da tutti per favorita anche per la seconda gara stagionale, il Gp della Cina.

Nelle conferenze stampa del giovedì ha detto la sua anche George Russell, leader della classifica dopo la vittoria di domenica scorsa. "Sono molto contento del fatto che la macchina sia veloce e reattiva, come pensavamo. C'è ancora margine di miglioramento ed è questo che mi fa più piacere", ha detto il britannico della Mercedes, che prevede nel campionato "una lotta piuttosto serrata tra noi e la Ferrari, che a Melbourne hanno praticamente fatto i nostri stessi tempi sul giro".

Ferrari, Alba Larsen studia da grande: le foto a Shanghai con Leclerc e Hamilton

