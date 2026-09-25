F1, GP Azerbaigian: Verstappen svetta nelle FP3, Antonelli è 4 tra le Ferrari

Max Verstappen vuole la pole position ed è pronto a rischiare il tutto per tutto. Il messaggio arriva forte e chiaro dalla terza sessione di prove libere a Baku, teatro del GP dell'Azerbaigian di F1 che si disputerà eccezionalmente di sabato, visto che l'olandese svetta su tutti. Il quattro volte iridato, reduce dalla vittoria nella "Max vs 100" ancor prima della metà dei giri previsti, si prende rischi su rischi in un tracciato tutt'altro che perfetto: l'asfalto sporco, la scarsissima aderenza e il forte vento generano tanti lunghi ed errori. Verstappen è l'unico a osare il tutto per tutto in ogni giro, "baciando" i muri di Baku, e viene premiato con un grande ultimo settore e la prima posizione. Alle sue spalle c'è George Russell, la prima delle Mercedes, che conquista la seconda posizione con un distacco di 99 millesimi e precede Lewis Hamilton (+0.111): forte scia e Top 3 per l'inglese. Le Frecce d'Argento sin qui avevano dominato nelle libere, ma effettuano un passo indietro: Kimi Antonelli è quarto (+0.351) davanti a Leclerc (+0.622), autore di un lungo nel finale.