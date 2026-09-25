F1 AZERBAIGIAN

F1, GP Azerbaigian: Verstappen svetta nelle FP3, Antonelli è 4 tra le Ferrari

Colpo di coda di Max, che precede tutti con un rapidissimo ultimo settore. Russell tallona l'olandese, terzo Hamilton

25 Set 2026 - 11:53
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Le Mercedes avevano dominato sin qui nelle prove libere a Baku, ma nelle FP3 si risveglia Max Verstappen. Sfruttando un grande ultimo settore e le gomme soft, l'olandese svetta davanti a tutti e si candida fortemente a lottare per la pole position nelle qualifiche pomeridiane. Max precede la concorrenza col tempo di 1.43.922, a ridosso Russell (+0.099) ed Hamilton (+0.111): quarto Kimi Antonelli (+0.351), poi Leclerc.

Max Verstappen vuole la pole position ed è pronto a rischiare il tutto per tutto. Il messaggio arriva forte e chiaro dalla terza sessione di prove libere a Baku, teatro del GP dell'Azerbaigian di F1 che si disputerà eccezionalmente di sabato, visto che l'olandese svetta su tutti. Il quattro volte iridato, reduce dalla vittoria nella "Max vs 100" ancor prima della metà dei giri previsti, si prende rischi su rischi in un tracciato tutt'altro che perfetto: l'asfalto sporco, la scarsissima aderenza e il forte vento generano tanti lunghi ed errori. Verstappen è l'unico a osare il tutto per tutto in ogni giro, "baciando" i muri di Baku, e viene premiato con un grande ultimo settore e la prima posizione. Alle sue spalle c'è George Russell, la prima delle Mercedes, che conquista la seconda posizione con un distacco di 99 millesimi e precede Lewis Hamilton (+0.111): forte scia e Top 3 per l'inglese. Le Frecce d'Argento sin qui avevano dominato nelle libere, ma effettuano un passo indietro: Kimi Antonelli è quarto (+0.351) davanti a Leclerc (+0.622), autore di un lungo nel finale.

La sensazione è che il solo Verstappen possa impensierire le Mercedes per la pole, mentre con qualche possibile outsider per la top-5: Gasly (+0.715) precede Piastri (+0.824) e Norris (+0.977), top-10 per il rientrante Hadjar (+1.254) e Colapinto (+1.670). Le FP3 riducono i distacchi tra le monoposto, racchiuse in due secondi e mezzo dal leader Verstappen ad Alonso (20°): Bottas e Stroll, che sfiorano i cinque secondi di ritardo, le eccezioni. Appuntamento alle 14 per le qualifiche.

Leggi anche

Montezemolo: "Antonelli era della Ferrari, poi Arrivabene disse di no. Meglio per Kimi..."

f1
baku
antonelli
ferrari

Ultimi video

01:14
Kimi come Vale: il casco per Monza ispirato a quello di Rossi

Kimi come Vale: il casco per Monza ispirato a quello di Rossi

01:28
Kimi, un anno da sogno

Kimi, un anno da sogno

00:12
Kim e Hamilton sempre insieme: elegantissimi a Los Angeles

Kim e Hamilton sempre insieme: elegantissimi a Los Angeles

05:28
DICH INTEGRALE KIMI ANTONELLI IN FIERA 19/9 SRV

Antonelli protagomnista a "Sport in Fiera 2026"

02:12
MCH KIMI ANTONELLI A SAN MARINO 19/9 MCH

Antonelli ai giovanissimi: "Lo sport è vita e senza non sarei la persona che sono"

00:15
DICH KIMI ANTONELLI VOGLIO DIVENTARE CAMPIONE 19/9 DICH

Antonelli: "Sogni? Diventare campione del mondo e poi..."

02:43
Max Vs 100, Verstappen in testa dopo 14 giri - VIDEO

Max vs 100: Verstappen in testa dopo 14 giri, vince sui kart

00:13
Hamilton show al Bernabeu!

Hamilton show al Bernabeu!

00:16
Hamilton e Leclerc al Bernabeu

Hamilton e Leclerc al Bernabeu

00:10
Leclerc, che smash!

Leclerc, che smash!

01:18
Perico e Raikkonen Jr.

Nel futuro della Formula 1: ecco Perico e Raikkonen Jr.

01:41
Tutti pazzi per Kimi

Tutti pazzi per Kimi: i conti per il titolo

00:44
Tutti pazzi per Antonelli: si tuffa nella marea rossa Ferrari

Tutti pazzi per Antonelli: si tuffa nella marea rossa Ferrari

00:20
Leclerc arriva a Monza da vero italiano

Leclerc arriva a Monza da vero italiano

00:47
"Agguato" a Kimi Antonelli: torte in faccia per il compleanno

"Agguato" a Kimi Antonelli: panna in faccia per il compleanno

01:14
Kimi come Vale: il casco per Monza ispirato a quello di Rossi

Kimi come Vale: il casco per Monza ispirato a quello di Rossi

I più visti di Formula 1

Kimi, un anno da sogno

Kimi, un anno da sogno

Montezemolo: "Antonelli era della Ferrari, poi Arrivabene disse di no. Meglio per Kimi..."

Mercedes stellari a Baku: Russell precede Antonelli. Le Ferrari ad oltre un secondo

Leclerc: "Qui per noi sarà complicato. Con Hamilton tutto okay". E su Kimi...

Russell "apre" Baku, problemi per Antonelli. Seconda fila virtuale per la Ferrari

Antonelli: "Baku mi piace, punto a vincere ancora. Non temo la Malesia e Singapore"

Notizie del giorno
Vedi tutti
Jannik Sinner
12:46
Tennis, niente Pechino per Sinner: "Non sono ancora pronto"
Musiala Havertz
12:33
Germania, Havertz e Musiala lasciano il ritiro per infortunio: al loro posto subentrano Wirtz e Burkardt
Wayne Rooney
12:32
Da così a così: il cambiamento di Wayne Rooney è sorprendente FOTO
12:30
MotoGP, svelato il calendario 2027: debuttano Buenos Aires e il cittadino di Adelaide
Lautaro e Messi
12:28
Lautaro: "Messi non se ne è ancora andato, la sua eredità resterà"