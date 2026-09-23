Antonelli: "Baku mi piace, punto a vincere ancora. Non temo la Malesia e Singapore"

"Qui a Baku siamo tutti in anticipo di un giorno perché si corre di sabato. Quando sono partito da casa continuavo a chiedermi perché stessimo già andando lì. In realtà è un vantaggio, soprattutto pensando alla tripletta di gare che abbiamo davanti, perché ci permetterà di spostarci in Malesia con un giorno di anticipo e così abituarci meglio al fuso orario. Solitamente andiamo bene sulle curve lente e questo ci aiuterà. Dobbiamo però sempre guardare a quello che fanno gli altri: Red Bull porterà degli aggiornamenti questo fine settimana, e questo li aiuterà. Poi sarà interessante vedere dove si posizioneranno McLaren e Ferrari. Il nostro obiettivo è provare a ripetere quello che abbiamo fatto negli ultimi due Gran Premi".