Leclerc: "Qui per noi sarà complicato. Con Hamilton tutto okay". E su Kimi...
Il ferrarista spende parole di grande ammirazione per il leader del Mondiale ma non si dimostra sorpreso della sua rapida crescitadi Stefano Gatti
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Dalla conferenza stampa ufficiale FIA del Gran Premio dell'Azerbaijan Charles Leclerc lancia la sfida Ferrari a Mercedes, Red Bull e McLaren. Il monegasco lo fa dall'alto delle sue quattro pole position consecutive (2022-2024) sul circuito cittadino di Baku, nessuna delle quali però sfociata nella vittoria sotto la bandiera a scacchi. Charles torna anche sullesfide ravvicinate con il compagno di squadra Lewis Hamilton e - su richiesta - dice la sua sulla grande stagione di Kimi Antonelli.
CHARLES LECLERC
"Non so se qui possiamo vincere... La qualifica per noi quest'anno è l'aspetto più difficile. Diciamo che se saremo avanti in griglia avremo anche buone possibilità per la gara. Prima però bisogna lavorare per preparare bene la macchina e la SF-26 presenta tante variabili. Questa pista mi piace, mi ha dato tante soddisfazioni in qualifica ma quest'anno sarà più complicato. Dopo la pausa estiva la McLaren ha fatto grandi passi avanti mentre la Mercedes è il punto di riferimento fin dall'inizio della stagione. Noi abbiamo fatto un po' fatica ma non credo sia questione di piste ma di macchina e ora tocca a noi fare un lavoro migliore. Siamo in lotta ravvicinata con la McLaren, la Mercedes resta la macchina da battere.
Quest'anno tra me ed Hamilton ci sono state alcune sfide un po' al limite ma non credo che servano regole scritte: la cosa più importante credo sia discuterne tra di noi serenamente e questo lo abbiamo sempre fatto. Siamo piloti, siamo competitivi e ambiziosi ed è naturale che sia così. L'importante è che alla fine prevalga l'interesse della squadra e questo è sempre stato fuori discussione. Sono alla Ferrari dal 2019, so come funziona. Quando si parla delle Rosse tutto viene ampliato e viene esagerato, arrivando invariabilmente a conclusioni sbagliate. La partenza di Monza e non si ripeterà ma proprio lì quest'anno ci sono state sfide al limite tra altri piloti della stessa squadra, però si è parlato sempre e solo della Ferrari.
Un commento sulla stagione di Antonelli? Kimi sta facendo un Mondiale straordinario, anzi impressionante, anche nel confronto interno con George Russell che io reputo un pilota fortissimo. Non posso dire però di esserne sorpreso. Certo, l'anno scorso ha faticato un po' ma in precedenza aveva fatto grandi cose nelle categorie inferiori, si vedeva che aveva qualcosa di speciale rispetto agli altri. Non ho idea di quale sia il suo segreto, non spetta a me dirlo. Anche perché non abbiamo giustamente accesso a tutti i dati che servirebbero per saperne di più. Di sicuro Kimi è in grado di compiere dei giri incredibilmente al limite ma soprattutto riesce sempre ad essere veloce quando conta".
Presente in conferenza con Leclerc anche il rientrante Isack Hadjar che si dice sufficientemente pronto per essere fin da subito competitivo e commenta anche il suo rinnovo di contratto con la Red Bull.