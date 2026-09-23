Leclerc: "Qui per noi sarà complicato. Con Hamilton tutto okay". E su Kimi...

Quest'anno tra me ed Hamilton ci sono state alcune sfide un po' al limite ma non credo che servano regole scritte: la cosa più importante credo sia discuterne tra di noi serenamente e questo lo abbiamo sempre fatto. Siamo piloti, siamo competitivi e ambiziosi ed è naturale che sia così. L'importante è che alla fine prevalga l'interesse della squadra e questo è sempre stato fuori discussione. Sono alla Ferrari dal 2019, so come funziona. Quando si parla delle Rosse tutto viene ampliato e viene esagerato, arrivando invariabilmente a conclusioni sbagliate. La partenza di Monza e non si ripeterà ma proprio lì quest'anno ci sono state sfide al limite tra altri piloti della stessa squadra, però si è parlato sempre e solo della Ferrari.