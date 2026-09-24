Russell "apre" Baku, problemi per Antonelli. Seconda fila virtuale per la Ferrari

Una Mercedes davanti a tutti nel primo turno di prove libere a Baku ma per una volta non è la numero dodici di Kimi Antonelli. Un problema tecnico di natura idraulica ha costretto il leader italiano del Mondiale - che stava percorrendo un giro di lancio - ad arrestare la sua monoposto lungo la pista (curva sette) prima della metà di una sessione che ha visto l'altro pilota delle Frecce d'Argento George Russell mettere a segno il miglior tempo in un minuto, 45 secondi e 387 millesimi su mescola soft, peraltro dopo aver a sua volta compiuto a un "lungo" in via di fuga pochi minuti dopo lo stop del suo compagno di squadra. Secondo tempo per Max Verstappen con la Red Bull: lui pure con gomma rossa, il vincitore del Gran Premio dell'Azerbaijan dello scorso anno incassa un ritardo piuttosto consistente (400 millesimi) da Russell che nel suo giro veloce usufruisce di un'importante scia sul rettilineo più lungo del circuito.