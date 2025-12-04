Mercedes, Antonelli: “Deluso dalle minacce, ma nessun timore in pista. Penso a fare il meglio per me”

Kimi Antonelli ha voltato pagina. Archiviato il caso delle minacce ricevute post Qatar: “É stata una delusione, il primo giorno é stato difficile da gestire. Sinceramente non capivo neanche il perché degli insulti, penso che bisognerebbe fare qualcosa per regolamentare i social. Ero in lotta per il podio e ho fatto un errore, non cederei mai una posizione per come sono fatto. Lambiase è venuto da me e mi ha fatto molto piacere, ho ricevuto dei bei messaggi da Verstappen e Norris. É stato un bel gesto”.