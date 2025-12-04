Mercedes, Antonelli: “Deluso dalle minacce, ma nessun timore in pista. Penso a fare il meglio per me”

Il pilota Mercedes: “Ho ricevuto messaggi da Max e Lando, questo mi ha fatto molto piacere”di Simone Redaelli
© Getty Images
Kimi Antonelli ha voltato pagina. Archiviato il caso delle minacce ricevute post Qatar: “É stata una delusione, il primo giorno é stato difficile da gestire. Sinceramente non capivo neanche il perché degli insulti, penso che bisognerebbe fare qualcosa per regolamentare i social. Ero in lotta per il podio e ho fatto un errore, non cederei mai una posizione per come sono fatto. Lambiase è venuto da me e mi ha fatto molto piacere, ho ricevuto dei bei messaggi da Verstappen e Norris. É stato un bel gesto”.
Ora bisogna pensare alla gara di Abu Dhabi che deciderà il campionato: “Se mi dovessi trovare a lottare con uno dei tre piloti in lotta nessun timore. Farò come sempre la mia gara, l’obiettivo é arrivare al sesto posto in campionato e secondi nel costruttori”. Sesto posto vorrebbe dire davanti a Hamilton: “Sinceramente non guardo i piloti che batto, ma sicuramente sarebbe una grande soddisfazione, non lo nego”.
Abu Dhabi potrebbe essere una pista favorevole per la Mercedes: “L’anno scorso qui non siamo andati benissimo, ma sono fiducioso per questa gara. Ci sono diverse curve lente e la nostra macchina potrebbe adattarsi al meglio”.
Chiusura su Fornaroli, dall’abbraccio all’annuncio in McLaren: “Spero possa arrivare in F1 nel 2027, McLaren gli permetterà di fare tanti test e km. Non correre per un anno non penso influirà molto, alla fine anche Piastri é stato fermo. Una volta in gara dovrà togliere un po’ la ruggine, ma penso farà bene. Le bagarre purtroppo non si possono allenare”.