Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
F1 ABU DHABI

Mercedes, Antonelli: “Deluso dalle minacce, ma nessun timore in pista. Penso a fare il meglio per me”

Il pilota Mercedes: “Ho ricevuto messaggi da Max e Lando, questo mi ha fatto molto piacere” 

di Simone Redaelli
04 Dic 2025 - 13:07
© Getty Images

© Getty Images

Kimi Antonelli ha voltato pagina. Archiviato il caso delle minacce ricevute post Qatar: “É stata una delusione, il primo giorno é stato difficile da gestire. Sinceramente non capivo neanche il perché degli insulti, penso che bisognerebbe fare qualcosa per regolamentare i social. Ero in lotta per il podio e ho fatto un errore, non cederei mai una posizione per come sono fatto. Lambiase è venuto da me e mi ha fatto molto piacere, ho ricevuto dei bei messaggi da Verstappen e Norris. É stato un bel gesto”.

Leggi anche

Norris: "Non chiederò ordini di scuderia" Verstappen: "Divertiamoci"

Ora bisogna pensare alla gara di Abu Dhabi che deciderà il campionato: “Se mi dovessi trovare a lottare con uno dei tre piloti in lotta nessun timore. Farò come sempre la mia gara, l’obiettivo é arrivare al sesto posto in campionato e secondi nel costruttori”. Sesto posto vorrebbe dire davanti a Hamilton: “Sinceramente non guardo i piloti che batto, ma sicuramente sarebbe una grande soddisfazione, non lo nego”.

Abu Dhabi potrebbe essere una pista favorevole per la Mercedes: “L’anno scorso qui non siamo andati benissimo, ma sono fiducioso per questa gara. Ci sono diverse curve lente e la nostra macchina potrebbe adattarsi al meglio”.

Leggi anche

Leclerc: "Soddisfatto del mio lavoro, ma non dei risultati. Mondiale? Vince Norris"

Chiusura su Fornaroli, dall’abbraccio all’annuncio in McLaren: “Spero possa arrivare in F1 nel 2027, McLaren gli permetterà di fare tanti test e km. Non correre per un anno non penso influirà molto, alla fine anche Piastri é stato fermo. Una volta in gara dovrà togliere un po’ la ruggine, ma penso farà bene. Le bagarre purtroppo non si possono allenare”.

f1
gp abu dhabi
kimi antonelli
mercedes

Ultimi video

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

I più visti di Formula 1

Kimi e la perdita... dell'innocenza: rabbia social dopo il passo falso finale di Losail

Minacce di morte per Kimi Antonelli, la Mercedes invia il dossier alla FIA

"Oggi ho guidato un camion" e Prost perse il posto in Ferrari

"Oggi ho guidato un camion", così Prost fu licenziato da Ferrari

Montezemolo attacca la Ferrari: "Sono arrabbiato, deluso e preoccupato per il futuro"

DICH MONTEZEMOLO SU F1 DICH

Montezemolo: "Spero sia un anno importante per la Ferrari"

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:38
Ciclismo: a Padru in Sardegna tappa della Nazionale di Downhill
13:35
Spagna favorita assoluta. E l'Italia? Ecco la percentuale di vittoria per chi arriva dai playoff
13:35
Modric a cuore aperto: "Sognavo di chiudere la carriera al Real. Il Milan però è il club che più gli si avvicina"
13:34
Chiesa salva il Liverpool al 94': rincorsa e intervento da difensore vero
13:30
La rivelazione di De Zerbi: "Inter? Nessun contatto in estate"