Milano-Cortina: Sliding Centre impegnato fino al 2030

04 Dic 2025 - 12:31

Lo Sliding Centre sarà impegnato fino al 2030, mentre è stato ottenuto il nulla osta tecnico da Ansfisa per la cabinovia di Apollonio Socrepes. Nel sopralluogo congiunto sulle opere di Cortina d'Ampezzo, il Commissario e AD Simico, Arch. Fabio Saldini, insieme al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Morelli, è stata annunciata la manifestazione di interesse da parte della Federazione internazionale di slittino di un calendario di eventi quadriennale che coinvolgerà l'opera icona dei Giochi Milano Cortina 2026. "Dai Giochi Olimpici Giovanili 2028 al 2030, la FIL prevede di ospitare numerose competizioni internazionali per tutte le fasce d'età dai Campionati Europei, alle Coppe del Mondo, alle Coppe Continentali, oltre a diversi periodi di allenamento. - ha detto Saldini - Ciò dimostra che l'opera che sembrava irrealizzabile, oltre ad essere stata costruita in tempi record e apprezzata come la pista più bella del mondo ha già un futuro. Questo ci riempie di orgoglio e ci dà ottime prospettive dell'utilizzo dell'impianto con le conseguenti ricadute positive, di ogni tipo, sul territorio di Cortina". 

In merito ai lavori in corso sulla cabinovia Apollonio Socrepes è arrivato il nulla osta tecnico da parte di Ansfisa. "Ciò permette di proseguire confermando il cronoprogramma, con una attività che si sta compiendo in parte in officina e in parte sull'area di cantiere, come è visibile. Il Tar ha confermato la correttezza delle procedure esplicate e continuiamo, fiduciosi, con la stessa volontà e fermezza nel realizzare l'opera strategica per Cortina. Da questa settimana si inizieranno a montare i piloni n.10 e n.1 con l'autogru, nonché le strutture meccaniche portanti della stazione di monte; a seguire si procederà con la stazione di valle. Le parti strutturali della stazione di valle e di monte sono terminati e altresì le basi per il piloni 10, 9, 8, 7, 6, 1 mentre gli altri saranno conclusi entro la settimana successiva. La stazione intermedia è pronta per il getto della platea e dei piloni ricompresi nella fondazione della stazione stessa. Lavoriamo duramente per arrivare a completare l'impianto entro la fine di dicembre e procedere quindi con il collaudo entro fine gennaio" ha concluso il Commissario.

