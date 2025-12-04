Milano-Cortina: Sliding Centre impegnato fino al 2030

In merito ai lavori in corso sulla cabinovia Apollonio Socrepes è arrivato il nulla osta tecnico da parte di Ansfisa. "Ciò permette di proseguire confermando il cronoprogramma, con una attività che si sta compiendo in parte in officina e in parte sull'area di cantiere, come è visibile. Il Tar ha confermato la correttezza delle procedure esplicate e continuiamo, fiduciosi, con la stessa volontà e fermezza nel realizzare l'opera strategica per Cortina. Da questa settimana si inizieranno a montare i piloni n.10 e n.1 con l'autogru, nonché le strutture meccaniche portanti della stazione di monte; a seguire si procederà con la stazione di valle. Le parti strutturali della stazione di valle e di monte sono terminati e altresì le basi per il piloni 10, 9, 8, 7, 6, 1 mentre gli altri saranno conclusi entro la settimana successiva. La stazione intermedia è pronta per il getto della platea e dei piloni ricompresi nella fondazione della stazione stessa. Lavoriamo duramente per arrivare a completare l'impianto entro la fine di dicembre e procedere quindi con il collaudo entro fine gennaio" ha concluso il Commissario.