F1 Giappone, Verstappen: "Tra tutte le Red Bull, la RB21 non la più facile da guidare"

"Guido portando la macchina al limite, discutiamo sempre su ciò che si può migliorare". Così Max Verstappen parlando della monoposto Red Bull RB21 nel media day in vista del Gp di Suzuka, in Giappone. Il campione del mondo in carica ha spiegato di non sapere quanto siano difficili da guidare le macchine delle altre scuderie, visto che corre per la Red Bull da anni. Ma ammette che la RB21 "forse non è la più facile". Ho discusso di tutto con il team, e il team sa cosa penso di tutto, e penso che sia abbastanza per essere onesti - ha affermato alcune cose di cui discutiamo non hanno sempre bisogno di essere raccontate in pubblico".