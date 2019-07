F1 Germania, Binotto: "Mi sento responsabile di ciò che è successo"

Mattia Binotto non nasconde tutto lo sconforto del box Ferrari, dopo la disastrosa qualifica di Hockenheim: "C'è rammarico e delusione - ha detto il team principal - Siamo delusi come squadra, arrabbiati con noi stessi. Sono cose che non dovrebbero capitare e invece sono capitate. Troppe volte. Questi due problemi non erano mai capitati prima, dobbiamo ancora analizzarili, ma per ora possiamo dire che per Seb è stato un problema all'intercooler, mentre per Charles è stato alla pompa della benzina. Mi sento responsabile per primo di questa cosa. Ora dobbiamo guardarci dentro e capire come migliorare. La gara? Dobbiamo affrontarla con la voglia di far bene, abbiamo dimostrato di avere un bel passo e può succedere di tutto. È giusto arrabbiarsi, ma è più importante reagire subito. Potevamo fare una prima completa e questo sicuramente ci fa dispiacere ancora di più. La pioggia? Non dobbiamo sperare nel bagnato, anche perché in quelle condizioni la macchina è un punto interrogativo visto che non si sono mai presentate prima".

Enorme anche la delusione dei piloti, a cominciare da Sebastian Vettel: "All’uscita dei box ho perso potenza e abbiamo dovuto riportare la macchina dentro. Mi sento vuoto dentro. È una delusione molto amara, specialmente qui nel mio GP di casa e specialmente perché la macchina andava molto bene. Credo che già ieri avessi delle buone sensazioni, ancora meglio stamattina. Non avevo ancora messo tutto insieme, quindi pensavo di avere un’ottima possibilità. Ma ora non ne ho alcuna, quindi devo solo guardare a domani".

Prova a guardare avanti anche Charles Leclerc, che sembrava pronto a centrare la pole dopo aver dominato le Libere 3 della mattinata: "È un peccato sicuramente. Perdere una macchina è molto difficile per il team, due macchine è ancora più difficile. Oggi non è stata una giornata per noi, ma domani farò di tutto per far sì che la giornata sia nostra e vedere tutta la gente del team che sorride. Cosa si prova? È difficile, però mi ricordo Baku, quando nei box erano tutti convinti che la pole fosse nelle nostre mani e ho buttato tutto nel muro, dunque sì i momenti così sono sempre difficili anche per la squadra. Stanno lavorando tantissimo, credo che negli ultimi weekend ci sono stati step positivi e dobbiamo continuare a lavorare così e rimanere forti anche in questi momenti. Una gara bagnata? Vediamo. Se c’è un po’ di neve magari ci può aiutare… – ha scherzato il monegasco – Certamente se c’è un po’ di pioggia ci può aiutare, ci sarà un po’ più di casino. Anche sull’asciutto comunque eravamo veloci, vediamo".