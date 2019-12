F1, Gasly vince il Casco d'Oro 2019

IL PREMIO

Pierre Gasly chiude la stagione di Formula Uno con un prestigioso riconoscimento. Il francese ha ricevuto il ‘Casco d’Oro 2019‘, consegnatogli a Milano durante la 54a edizione della cerimonia organizzata da Aci e AutoSprint. Un premio che il pilota della Toro Rosso ha conquistato grazie al secondo posto conquistato nel Gran Premio del Brasile. "E' stata una stagione speciale ed emozionante" il suo commento.

"Devo ovviamente ringraziare il team per le 9 gare che abbiamo vissuto insieme - ha spiegato il pilota transalpino in un corretto italiano -, se non avessero fatto uno straordinario lavoro io e Kvyat ​​​​​​non saremmo mai arrivati a podio".

Gasly, che ha cominciato la stagione con la Red Bull prima di tornare in Toro Rosso dopo il GP del Belgio, ha conquistato in stagione 124 punti, chiudendo il Mondiale al 7° posto. La Toro Rosso, che nella prossima stagione si chiamerà Alpha Tauri, lo ha confermato anche per la prossima stagione insieme al russo Kvyat.