F1 Canada: problemi alle telecamere del circuito, si gira solo 5' nelle Libere 1

GP CANADA

Bandiera rossa immediata per un problema all'Alpine di Gasly, poi niente più azione a causa di un problema tecnico agli impianti di ripresa dell'autodromo

F1, le immagini del venerdì di libere in Canada





























1 di 16 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Inizia con un grosso intoppo il weekend del GP del Canada di F1. La prima sessione di prove libere è infatti durata appena 5' a causa di un guasto che ha riguardato le telecamere a circuito chiuso dell'autodromo di Melbourne. La bandiera rossa è stata esposta poco dopo il semaforo verde per recuperare l'Alpine di Gasly ferma in pista per un problema al cambio, ma subito dopo i commissari si sono accorti del malfunzionamento dell'impianto di ripresa e la sessione non è più ripartita.

Le telecamere a circuito chiuso garantiscono le riprese in tutte le aree in cui non arrivano quelle delle televisioni e sono fondamentali per avere testimonianza di tutto ciò che accade in pista, specialmente in caso di incidenti.

La Fia ha annunciato che le Libere 2, inizialmente in programma alle 23 ora italiana, scatteranno con mezzora d'anticipo, quindi alle 22.30 e dureranno in tutto un'ora e mezza, per permettere ai piloti di recuperare almeno in parte il tempo perso.

Per quel poco che vale, il miglior tempo della "mini" sessione è stato dell'Alfa Romeo di Valtteri Bottas (1'18''728) con gomma media, davanti alle Aston Martin di Stroll e Alonso, entrambi con gomma soft.