F1, la Fia ammette: "In Qatar condizioni estreme, provvedimenti per il futuro"

La Federazione internazionale sul GP di domenica scorsa: "I piloti non dovrebbero mettere a rischio la loro salute in quel modo"

© Getty Images La Federazione Internazionale dell'Automobile interviene sulle polemiche relative alle condizioni climatiche in cui si è corso il GP del Qatar di F1 e ammette che si sia trattato di una situazione estrema, promettendo provvedimenti per il futuro: "La FIA rileva con preoccupazione che la temperatura e l'umidità estreme durante il Gran Premio del Qatar di Formula 1 FIA del 2023 hanno avuto un impatto sul benessere dei piloti - si legge in una nota ufficiale diffusa all'indomani dell'evento -. Pur essendo atleti d’élite, non ci si dovrebbe aspettare che competano in condizioni che potrebbero mettere a repentaglio la loro salute o sicurezza".

Per i piloti la gara di Losail è stato un vero e proprio incubo: Logan Sargeant è stato costretto al ritiro a causa della fatica, Esteban Ocon ha ammesso di aver vomitato nel casco mentre guidava, Lance Stroll e Alexander Albon hanno avuto bisogno di un intervento immediato dei soccorsi non appena terminata la gara.

"Il funzionamento in sicurezza delle vetture è, in ogni momento, responsabilità di chi compete - prosegue la nota -. Tuttavia, come accade per altre questioni relative alla sicurezza come le infrastrutture dei circuiti e i requisiti di sicurezza delle vetture, la FIA adotterà tutte le misure ragionevoli per stabilire e comunicare parametri accettabili in cui si tengano le gare. La FIA ha pertanto avviato un'analisi di quanto accaduto in Qatar per fornire raccomandazioni in vista di future situazioni di condizioni meteorologiche estreme. Va notato che mentre l’edizione del prossimo anno del Gran Premio del Qatar è prevista più avanti nel corso dell’anno (tra il 29 novembre e l'1 dicembre, ndr), quando si prevede che le temperature saranno più basse, la FIA preferisce intraprendere azioni concrete ora per evitare il ripetersi di questo scenario. Una serie di misure saranno discusse nella prossima riunione della commissione medica a Parigi. Le misure possono includere, tra le altre cose, linee guida per i concorrenti, ricerca di modifiche per un flusso d’aria più efficiente nell'abitacolo e raccomandazioni per modifiche al calendario per allinearlo a condizioni climatiche accettabili. Ricerche su altri eventi, come quelli di cross-country in climi estremi, saranno esaminate per potenziali applicazioni agli eventi in circuito. L’impegno della FIA per una più stretta cooperazione tra i dipartimenti tecnici, di sicurezza e medici sotto la guida del Presidente della FIA faciliterà questo processo".

