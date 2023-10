Verstappen senza rivali a Losail, Piastri e Norris sul podio, solo 5. Leclerc

GP QATAR F.1

Il pilota olandese festeggia il terzo titolo dominando dall'inizio alla fine la diciassettesima tapa del Mondiale

Si era dovuto accontentare di festeggiare il suo terzo titolo con il secondo posto nella Sprint, ha rimesso le cose al loro posto nel GP domenicale, Max Verstappen. Il campione olandese mette a segno l'ennesima vittoria della sua stagione d'oro strapazzando la concorrenza anche a Losail. Come due settimane prima (ma a ordine invertito), sul podio con SuperMax salgono Oscar Piastri e Lando Norris con le McLaren. Quarto al traguardo George Russell, protagonista di un contatto al via con il proprio compagno di squadra Lewis Hamilton, subito fuori gara. Quinto posto finale per Charles Leclerc con l'unica Ferrari in gara. Nella top ten dalla sesta alla decima posizione Feraando Alonso, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Sergio Perez e Guanyu Zhou (due Alfa Sauber nei primi dieci).

LA CRONACA DEL GP

Orfano della Ferrari di Sainz a casa di un problema all’alimentazione, il diciassettesimo appuntamento del Mondiale inizia con un contatto al via tra le Mercedes di Hamilton e Russell: ad avere la peggio è Hamilton che finisce fuori all’esterno della prima curva, provocando l’ingresso della Safety Car. Russell rientra ai box per sostituire la posterior sinistra (foratura) e poi si accoda al gruppo guidato da Verstappen davanti a Piastri, Alonso, Leclerc, Ocon, Norris e Gasly. Incidente di gara tra le Mercedes ma con qualche responsabilità in più per Hamilton che si trovava fuori dalla traiettoria ideale e stringe a destra verso la Mercedes gemella. Sir Lewis era con Bottas uno dei due piloti della top ten al via con le soft. Con l’eliminazione di Hamilton, Mercedes e Ferrari sono di nuovo pari a livelo di forze in campo! Il Gran Premio riparte “full speed” al quinto dei 57 giri in programma. Verstappen allunga subito sui suoi inseguitori, Russell salta Perez, Zhou e Sargeant, guadagnando l’undicesima casella della classifica e al decimo giro tona nella top ten grazie al pit stop di Tsunoda. Pit stop per Ocon al giro 11, al passaggio successivo tocca ad Alonso e Gasly. Leclerc e Piastri ai box al giro 13. Il ferrarista rientra in bagarre con Alonso che subisce il sorpasso ma si riprenbde subito la posizione. Norris al box al giro 14, Russell al quindicesimo passaggio. Il leaer Verstappen spinge fino al suoi limite massimo (diciotto giri) l’utilizzo del suo primo treno di pneumatici. Albon leader del Gran Premio, anche se solo per un giro. Con lui anche Zhou. Ultimi a fermarsi Bottas e Stroll che avevano fatto un pit stop durante la “Safety” iniziale.

Smarcato il primo giro di soste (giro 23 di 57), Verstappen torna leader davanti a Piastri, Alonso, Norris, Leclerc, Ocon, Gasly, Russell, Perez e Tsunoda. Piastri, Leclerc e Ocon ai box al giro 26, il ferrarista monta gomma hard. Poi tocca ad Alonso e Gasly. Penalità di cinque secondi per Perz (track limits). Norris rientra al 28esimo giro, boa di metà gara. Verstappen al comando davanti a Russell, Perez, Piastri e Albon. Perez ai box al giro 32, il messicano ne approfitta per scontare i cinque secondi di penalità. Giro 33: tocca a Russell (hard). Un giro bveloce dopo laltro per le McLaren e in particolare per uno scatenato Norris. Finisce lungo in curva Alonso, Leclerc lo raggiunge e lo passa. Il tre volte campione del mondo Verstappen ai box al giro 35: rientra senza perdere la testa della corsa, inseguito dalle McLaren di Piastri e Norris, Russell quarto davanti a Leclerc. Gara durissima per caldo e tasso di umidità: Sargeant comunica via radio di essere in difficoltà a livello di tenuta fisica e abbandona ai box al 42esimo giro, terzo ritiro di giornata dopo Hamilton… e Sainz. Perez di nuovo colpito da una penalizzazione di cinque secondi per eccesso di… track limits. Cinque secondi di penalità anche per Stroll, Gasly e Albon. Pit stop finale per Piastri al giro 44, imitato da Leclerc. Norris si ferma al 45esimo giro: Piastri resta per un soffio davanti al compagno di squadra!

Verstappen doppia la Red Bull gemella di Perez a undici passaggi dalla bandiera a scacchi. McLaren impone via radio a Norris di non dare battaglia al proprio compagno di squadra per non favorire il rientro di Russell (dopo il pit stop): Lando non è d’accordo… e continua a spingere! Nove giri al termine. Russell ai box al giro 51, monta la soft per i sei giri finali e rientra quarto davanti a Leclerc. Il pilota Mercedes sotto attacco da parte di Leclerc.