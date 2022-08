F1 Fanzone Monza Cento: il pubblico protagonista del GP d’Italia 2022

FESTA DEI MOTORI

Si ingrandisce l'area per i tifosi, che ospiterà anche una ruota panoramica e un palco dove si esibiranno DJ e artisti di fama internazionale

© Getty Images I tifosi saranno i veri protagonisti del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2022. Più di 40mila metri quadrati all’interno del circuito saranno infatti dedicati all’intrattenimento degli spettatori, grazie ad una nuova fanzone allestita per l’occasione, che cambia location e si arricchisce di attrazioni temporanee e spazi ricreativi. La musica sarà il filo conduttore di tutte le giornate di apertura, con una line up di DJ e artisti internazionali che faranno ballare il pubblico fino a sera dopo le sessioni di pista. Nell’anno del suo centenario, l’Autodromo Nazionale Monza inaugura per il Gran Premio la F1 Fanzone Monza Cento nel prato del Roccolo, compreso tra l’anello di Alta Velocità e il rettilineo che segue la curva Ascari. Un concept nuovo che ha l’obiettivo di intrattenere gli spettatori anche dopo il termine degli appuntamenti sportivi sul tracciato con DJ set, esibizioni e coinvolgenti attrazioni tra cui spicca una grande ruota panoramica.

Sarà infatti possibile seguire le monoposto da 32 metri di altezza, vedendole sfrecciare dall’alto. Dopo l’inaugurazione di giovedì pomeriggio, la F1 Fanzone Monza Cento sarà a disposizione degli spettatori durante il fine settimana dal 9 all’11 settembre dalle 9 alle 19.30. Tutti i giorni sarà quindi possibile fermarsi nel Tempio della Velocità per una serata di divertimento dopo prove libere, qualifiche e gara del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2022. I fan potranno inoltre cimentarsi tutto il giorno durante il weekend con molti giochi di abilità tra cui la pit stop challenge, in cui è possibile simulare un cambio gomme di una monoposto, e la reaction challenge per testare la propria reattività. Saranno presenti inoltre esposizioni di vetture, simulatori di guida e corner di vendita dei merchandising ufficiali del campionato, dei team e dell’Autodromo. Nella F1 Fanzone Monza Cento troveranno spazio inoltre due campi da padel temporanei dove istruttori qualificati insegneranno le basi del nuovo gioco a coppie che sta spopolando in tutta Italia e una pista di skiddy kart adatta ad adulti e bambini per divertirsi alla guida con sbandate e controsterzi. Lo spazio espositivo Casa ACI ospiterà invece delle monoposto storiche di F1 e le migliori vetture da gara dei campionati organizzati da ACI Sport. Potranno essere ammirate dal pubblico anche le auto d’epoca che i piloti utilizzeranno per la tradizionale drivers’ parade che precede la gara di domenica. Per il ristoro degli spettatori sarà poi attivo un Food Market con una ricca selezione di street e gourmet food. In più, alcune Regioni italiane faranno assaggiare i loro prodotti culinari tipici. A poca distanza svetterà invece la mongolfiera di Regione Lombardia. Il programma di intrattenimento che animerà lo stage della fan area durante i quattro giorni di apertura sarà di assoluto rilievo. Due talent si alterneranno sul palco, annunciando i musicisti, i deejay e gli atleti che prenderanno parte al cartellone di eventi.

Sabato pomeriggio suonerà sul palco un DJ di fama internazionale della Top 10 mondiale di Dj Mag e con singoli nei primi posti delle chart di musica elettronica. Tutti i giorni il pubblico della F1 Fanzone Monza Cento potrà ballare con musica pop, dance e EDM grazie a DJ e musicisti noti sulla scena globale. La line up completa di artisti verrà annunciata a breve. Domenica 11 settembre, invece, dopo la bandiera a scacchi e la tradizionale invasione di pista, i tifosi potranno continuare a festeggiare il podio della gara nella F1 Fanzone Monza Cento, salutando la chiusura del fine settimana con una special guest sul palco che infiammerà il pubblico monzese. Per la giornata finale dell’evento, infatti, a corollario della gara e in orari studiati ad hoc nel tardo pomeriggio, è stato progettato un programma di iniziative che consentiranno al pubblico di svagarsi a 360° anche al di fuori della pista e rimanere così in Circuito fino a sera. Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito monzanet.it. Le attrazioni temporanee della F1 Fanzone Monza Cento saranno allestite nel rispetto dell’ambiente che le accoglie, con un’attenzione particolare alla tutela delle aree del Parco di Monza interessate che verranno ripristinate al loro originale stato al termine dell’evento. Come avvenuto per gli appuntamenti mondiali già ospitati in circuito che hanno ottenuto il premio ambientale FIA 2 Star, rimarrà centrale il tema della sostenibilità grazie ad una gestione differenziata dei rifiuti, all’installazione di erogatori d’acqua e alla riduzione dell’uso della plastica.