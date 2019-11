F1 Brasile, Vertstappen in pole davanti a Vettel

FORMULA 1 BRASILE

di

SIMONE REDAELLI

Pole position per Max Verstappen a Interlagos. Il pilota della Red Bull, che ha fatto fermare il cronometro sull'1:07.508, scatterà davanti a tutti nel GP del Brasile di Formula 1 grazie 123 centesimi di vantaggio su Sebastian Vettel (Ferrari). Quarto tempo per Charles Leclerc che, però, scatterà 14° per aver sostituito la Power Unit della sua rossa. Seconda fila tutta Mercedes con Hamilton e Bottas. Verstappen, pole verdeoro





























































































































Ultime gallery Vedi tutte

Seconda pole della sua carriera in Formula 1 per Max Verstappen. L'olandese, con una Red Bull davvero veloce, è stato costante e ha migliorato giro dopo giro andando a prendersi con merito la prima piazza in griglia. Una bella lotta con Ferrari e Mercedes, ma il 22enne non ha subito la pressione. In Q3 ha subito messo le cose in chiaro, nonostante una piccola sbavatura, e poi nel secondo tentativo si è migliorato ed è stato imprendibile per tutti grazie a un secondo settore da urlo.

A 123 centesimi c'è Sebastian Vettel che ha lottato, ma non è stato perfetto nell'ultimo giro chiudendo secondo. Una prima fila dai mille significati dopo le frecciate delle ultime settimane e c'è da attendersi spettacolo allo spegnimento dei semafori. Quarto tempo per l'altro Ferrari Charles Leclerc che scatterà 14° per via della penalità causa sostituzione della PU. Il monegasco, però, si è regalato una chance di rimonta nel Q2 qualificandosi con gomma gialla. Sarà l'unico dei big a non dover montare le rosse al via.

Terzo un insidioso Lewis Hamilton a meno di due decimi con una Mercedes non al massimo. Il campione del mondo non molla mai e riesce sempre a fare la differenza con il suo talento. A fianco avrà il compagno Bottas a cui ha rifilato più di un decimo e mezzo. Bene Gasly con la Toro Rosso in settima posizione dietro ad Albon (Red Bull). Nono tempo per Raikkonen (Alfa Romeo), mentre Giovinazzi ha mancato l'appuntamento con il Q3 causa testacoda e scatterà 12°.