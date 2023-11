F1 Brasile, Verstappen in pole: "Meteo folle, situazione terribile in pista". Stroll: "Buone sensazioni in macchina"

GP BRASILE

Il tre volte campione del mondo conquista la pole, ma non senza qualche rischio dovuto dal maltempo

© Getty Images 1 di 37 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La pioggia ferma anzitempo le qualifiche di F1 in Brasile, con Max Verstappen che conquista l'ennesima pole position della stagione stradominata. L'olandese del team Red Bull partirà quindi davanti a tutti nel GP, mentre sabato nella Shootout dovrà replicare (magari senza pioggia) per centrare la prima casella in griglia per l'ultima Sprint dell'anno. "Non sapevamo quando sarebbe arrivata la pioggia, ma sapevamo sarebbe arrivata. Meteo folle, con Leclerc parlavo di questo. Durante il giro abbiamo trovato delle situazioni terribili perché il vento ha cominicato a cambiare ed è diventato forte" il commento del tre volte campione del mondo.

Verstappen ha quindi aggiunto: "Sono contento dell'ultimo giro. Domenica mi aspetto tutti vicini come in qualifica, ci sarà tanto degrado e sarà importante la gestione".

Ad aprire la seconda fila, alle spalle della Ferrari di Charles Leclerc che partirà secondo al fianco di Verstappen, l'Aston Martin di Lance Stroll: "La macchina ci ha dato buone sensazioni, il Q3 è stato molto insidioso e il giro è stato brutto. Le condizioni sono state variabili, ho perso qualche punto di corda, ma è stato sufficiente per il terzo posto. Sono stati weekend complicati, a Austin ho fatto una bella gara e poi in Messico è stata complicata. Oggi è stata una bella giornata per noi".