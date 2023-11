F1 Brasile, Leclerc a muro nel giro di formazione: "Perso idraulica, serve un viaggio a Lourdes"

GP BRASILE

Problemi all'idraulica per la SF-23 di Leclerc, costretto al ritiro ancor prima dell'avvio del GP del Brasile

© get Clamoroso colpo di scena nel GP del Brasile, con Charles Leclerc finito contro il muro nel giro di formazione e ko ancor prima dell'avvio della gara. Il monegasco, che sarebbe dovuto partire dalla seconda posizione in griglia dietro Verstappen, stava riscaldando le gomme quando per un problema tecnico (idraulica), ha perso il controllo della sua SF-23 andando a finire contro il muro. Ferrari danneggiata e costretta a tornare ai box, con la gara di Interlagos già in archivio per Leclerc. "Non posso dire quello che è successo, io ho perso l'idraulica del volante e poi le ruote posteriori si sono bloccate da sole per una sicurezza sul motore, poi il muro" ha detto Leclerc cercando di spiegare quanto è successo.

"Perché sono così sfortunato?" aveva chiesto in precedenza nel team radio, poi ai microfoni di Sky ha sottolineato: "Oggi non potevo fare nulla, mi sono arrabbiato e sono dispiaciuto dopo quanto fatto nel weekend perché si poteva fare bene. Torno a casa dopo tre curve, mi fa male. Sfortuna? Non è stato l'anno fortunato, forse un viaggio a Lourdes mi aiuterà. Non posso fare altro che far bene in macchina, quando rimetto il casco darò il 150%. Ma al momento fa male. Ne parlerò col team".

Per Leclerc si tratta della seconda volta in carriera di un ko anticipato prima dell'avvio della gara, con la pole in casa nel GP di Monte Carlo 2021 che fa ancora male al monegasco che ora aggiunge anche Interlagos alla lista degli eventi sfortunati.