F1, Verstappen: "Rimonta? L'anno scorso ho vinto partendo 14°..."

QUI RED BULL

L'olandese sicuro di sé: "Fortunato nel Q2, ma sappiamo quanto è veloce la nostra macchina"

© Getty Images Max Verstappen è pronto alla rimonta nel GP del Belgio di domenica, dove dovrà arretrare di cinque posizioni in griglia nonostante la strepitosa pole conquistata in qualifica: "Nel Q2 eravamo al limite, le condizioni erano davvero insidiose e ho avuto molta fortuna - ha ammesso l'olandese della Red Bull, salvatosi per un paio di decimi dall'eliminazione -. Nel Q3 invece ho potuto rischiare di più ed è quello che ho fatto. Tornare in pole era il risultato che speravo, anche se dovrò arretrare per la penalità. Il mio giro? Nel settore centrale c’era ancora del bagnato, dovevi fare delle linee alternative, era questione di rischiare tutto, ma sappiamo che la macchina è veloce. La gara? L’anno scorso abbiamo vinto partendo dalla 14esima posizione… Vediamo che gara potremo fare. Sono cresciuto qui vicino, per me è una seconda gara di casa, ringrazio i tanti tifosi che sono venuti e hanno tenuto duro con la pioggia".

PEREZ: "BUON RISULTATO, PECCATO NON ESSERE DAVANTI A LECLERC"

Un pizzico di delusione per Sergio Perez, autore del 3° tempo e che quindi scatterà in prima fila al fianco della Ferrari di Leclerc: "Qualifiche molto complicate, per altro sto soffrendo anche un po’ di allergia. Con le intermedie le condizioni erano molto insidiose, ci è voluto molto perché si asciugasse la pista. Anche nel Q3 non è stato facile, specialmente in alcuni punti. Nel complesso un buon risultato, peccato non estere davanti a Charles, ma è comunque un risultato positivo per noi".