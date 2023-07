Prove ufficiali: pole virtuale di Verstappen a Spa, in prima fila Leclerc e Perez

GP BELGIO F.1

Il campione del mondo "stacca" la pole ma davanti a tutti domenica ci sarà il ferrarista monegasco

© Getty Images Max Verstappen mette a segno a Spa-Francorchamps una pole position stratoferica ma nel Gp del Belgio di domenica l'olandese (in penalità per la sostituzione del cambio) scatterà dalla sesta casella. Dalla prima fila scatteranno quindi Charles Leclerc e Sergio Perez. Il ferrarista incassa 820 millesimi dal capione in carica ma si guadagna una chance preziosa in vista della dodicesima tappa del Mondiale. Dalla seconda fila partiranno Lewis Hamilton e Carlos Sainz, dalla tersa Oscar Piastri e appunto Verstappen.

© Getty Images

Pochi dubbi su chi sia stato il migliore a domare Spa-Francorchamps ma il super tempo da un minuto, 46 secondi e 988 millesimi non permetterà a Max Verstappen di parcheggiare la sua RB19 sulla prima casella della griglia, dalla quale prenderà il via invece Charles Leclerc che chiude... "best of the rest" con un ritardo di 820 millesimi dall'olandese che scala in terza fila, separando le due McLaren di Piastri e Norris. A dare del filo da torcere a Leclerc al semaforo ci sarà comunque l'altra Red Bull di Perez, battuto dal monegasco per soli 57 millesimi. Potrebbe avere un ruolo chiave - il messicano - nelle prime fasi del GP, soprattutto se riuscisse a sopravanzare Leclerc, favorendo la prevedibilissima rimonta del suo capitano.

© Getty Images

Verstappen (che si è regalato un brivido superando il secondo taglio con il decimo e ultimi tempo utile) dovrà fare molta attenzione alle McLaren delgi arrembanti Piastri (al suo fianco) e Norris, che scatta dalla quarta linea insieme a George Russell. Non solo: nel mirino della Red Bull ci sarrano l'altra Mercedes di Lewis Hamilton (autore del quarto tempo a 919 millesimi dal tempo-monstre di SuperMax) e la Ferrari di Sainz, ultimo dei suoi avversari capace di rimanere nello stesso secondo di Verstappen (+0.984).

Prosegue l'estate al ribassso di Aston Martin. È vero, Fernando Alonso e Lance Stroll si destreggiano senza particolare affanno nelle prime due caotiche fasi delle qualfiche, caratterizzate dal progressivo asciugarsi dell'asfalto dopo il forte acquazzone che si era abbattuto nell'area del circuito solo una mezz'ora prima del via delle prove ufficiali stessi (ritardate di dieci minuti), ma nella