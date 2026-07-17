Hamed Junior Traorè torna in Italia: ufficiale l'approdo al Genoa

Genoa CFC informa di aver definito con Olympique Marsiglia, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del trequartista Hamed Junior Traorè. Nato il 16/02/2000 Hamed ha all’attivo in Serie A 18 gol e 13 assist in 149 presenze, in Ligue1 12 gol e 3 assist in 39 presenze e in Premier League 1 assist in 11 presenze.



Due i gol segnati con la Nazionale della Costa d’Avorio in 11 presenze. Traorè ha sottoscritto un contratto pluriennale dopo le visite completate a CDS – La Tua Casa della Salute ed è atteso in serata in Val di Fassa (pre-season:16-26 luglio) dove sosterrà i primi allenamenti in rossoblù.