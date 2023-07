F1 Belgio, Leclerc: "Sprint compromessa dal pit stop". Sainz: "Situazione pericolosa"

GP BELGIO

Le Rosse chiudono col quarto e quinto posto nella Sprint in Belgio, un risultato che poteva di certo essere migliore senza errori al pit e di strategia

© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno da ridire sul risultato ottenuto nella Sprint Race del GP del Belgio. Il quinto posto, infatti, non lascia soddisfatto il monegasco che vede nel pit e nella strategia due cause principali di questo risultato non proprio esaltante per la sua SF-23: "Purtroppo pit stop e strategia hanno compromesso la Sprint, Sainz aveva la priorità e fare un giro in più non è stato ottimale. Poi abbiamo avuto un problema al pit, non so dovuto a cosa, e ho perso due-tre posizioni". Critico Carlos Sainz: "La partenza è stata pericolosa, potevano esserci soluzioni diverse rispetto a far rientrare 20 macchine con tutti i meccanici in pit".

E Leclerc, analizzando la mini-gara di Spa, ha aggiunto: "Non è una Sprint dove abbiamo massimizzato, dobbiamo lavorarci. Per domani è difficile immaginarsi qualcosa perché quando ci si aspetta la pioggia è asciutto e quando pensi sia asciutto c'è la pioggia".

Carlos Sainz, quarto alla bandiera a scacchi, parlando dei problemi al pit stop ha sottolineato: "Tutta la gara si decideva in quel pit, non è andato bene e ho perso posizioni che mi sono costate il podio. Non sempre va come vogliamo, ma dobbiamo continuare a provarci. Un giorno qualcosa potrebbe succedere, ma le condizioni della pista ci hanno portato a fare questo". Vedi anche Formula 1 F1 Belgio: Verstappen senza rivali nella Sprint Race, problemi e traffico per le Ferrari

VASSEUR: "PASSO C'È, POSSIAMO FARE BENE" - Al termine della Sprint il team principal Frédéric Vasseur analizzando la gara ha spiegato quanto successo: "Con Sainz era complicato rilanciarlo subito e abbiamo aspettato e seguito la procedura. Abbiamo perso delle posizioni, è andata come è andata. Con Leclerc invece avevamo una Mercedes che stava rientrando, abbiamo perso delle posizioni, ma c'era traffico nella corsia box. Poi superare è stato difficile, ma ora ci concentriamo su domani perché abbiamo una buona opportunità. Abbiamo fatto più punti di McLaren e Mercedes, raccogliere dati è difficile, ma per domani con il possibile asciutto non possiamo imparare niente da oggi. Passo? Tutti hanno avuto problemi con le gomme, la pista non era lontana da condizioni d'asciutto. In alcuni momenti si poteva spingere, in altri no e si doveva gestire. Per domani non mi concentro su Verstappen, ma su noi stessi per fare bene. Il passo c'è, dobbiamo concentrarci per avere una buona strategia e un buon passo per raccogliere il risultato che meritiamo".