F1 Austria, Hamilton: "Pista impegnativa e occhio alla Red Bull"

MERCEDES

Impaziente no, perché il modo di impegnare il tempo, manifestazione anti-razzismo inclusa, l'ha trovato eccome. Ma Lewis Hamilton è e resta un animale da pista e allora eccolo pronto a ripartire con la sua Mercedes tutta nuova e con la livrea nera e inedita. Con qualche certezza e dubbi giustificati: "La Red Bull è sempre stata forte su questa pista ed è andata bene anche nei test - dice riferendosi al circuito austriaco -. Sono curioso di vedere come andranno le cose".

L'inglese dice ancora: "Non ero impaziente, ma sono contento di essere qui. È stato un periodo nel quale ho potuto riflettere e concentrarmi su aspetti molto importanti - ha aggiunto, riferendosi al suo impegno antirazzista dopo la morte di George Floyd negli Usa -. Il Red Bull Ring è una pista impegnativa per noi. In Austria l'altitudine e le temperature ci hanno messo in difficoltà, non abbiamo mai trovato la finestra perfetta. Pensiamo di essere migliorati, lo vedremo sul circuito".

Vedi anche Formula 1 Nel Mondiale che scatta in Austria Hamilton e Bottas guideranno una Mercedes "black look"

"È stato un peccato che ci sia voluta un'altra morte di un nero negli Stati Uniti per dare il via a questo movimento - ha continuato -. Il video di George Floyd ha colpito molto, io ho cercato di approfondire la questione che è complicata. E' positivo vedere intraprendenza da parte della F1, ho passato molto tempo al telefono per definire questi programmi e cercare di fare sempre di più", ha aggiunto.

Hamilton e il suo compagno di team, Valtteri Bottas, indosseranno tute nere in occasione della gara di F1 sul Red Bull Ring. "L'uguaglianza e l'inclusione devono essere centrali in F1, il mio appello andava a tutti i team e non tutti hanno risposto. C'è ancora lavoro da fare nei confronti delle minoranze, continuerò a spingere finché non vedrò un paddock cambiato. Tutto comincia con l'istruzione ed è per questo che ho iniziato con 'The Hamilton Commission'"

Vedi anche Formula 1 Formula 1, Hamilton e il caso Floyd: "Sopraffatto dalla rabbia"

Vedi anche Formula 1 Lutto per Hamilton: piange la sua bulldog Coco