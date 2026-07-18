Roma, Gasperini: "Mi auguro Pellegrini possa rinnovare, deve recuperare da infortunio"

"I rinnovi di Cristante e Mancini erano già nelle previsioni, erano stati definiti. Il fatto che siano arrivati ufficialmente soltanto adesso significa probabilmente che gli accordi erano già stati raggiunti e che ora sono stati semplicemente formalizzati".Così Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, in conferenza stampa. "Quello di Pellegrini è un discorso diverso. Sicuramente mi auguro che possa rinnovare, ma sappiamo tutti che in questo momento il giocatore non potrebbe comunque allenarsi, perché deve ancora recuperare dall'infortunio riportato nel finale della scorsa stagione. Probabilmente, anche per questo motivo, i tempi sono un po' più lunghi. Mi auguro che possa recuperare al più presto dal punto di vista fisico e, successivamente, raggiungere l'accordo con la società"