F1, le pagelle di Abu Dhabi: Norris impeccabile, ma lo show è di Leclerc

Leclerc 9 - Le batoste del tempo cancellato in qualifica e delle 10 posizioni di penalità in griglia non lo scalfiscono minimamente. Parte a razzo guadagnando ben 12 posizioni solo nel primo giro, anche grazie a qualche incidente davanti a lui, poi rimonta fino al terzo gradino del podio. Non basta per togliere il titolo alla McLaren, ma si prende meritatamente il titolo di "Driver of the day".