Palazzo storico di Taranto sarà la sede del comitato dei Giochi del Mediterraneo

Palazzo Troilo, edificio nobiliare di origine settecentesca situato in via Duomo, nel cuore della città vecchia di Taranto, diventerà la sede operativa del comitato organizzatore della ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026. Lo ha stabilito una delibera approvata dal commissario straordinario del Comune, Giuliana Perrotta. L'immobile, affacciato su piazza Duomo, è stato oggetto di un importante intervento di restauro e valorizzazione, finanziato attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Durante i lavori di riqualificazione, sono emersi elementi di grande valore storico e artistico, tra cui affreschi, una cappella decorata e un camino monumentale, "testimonianze dell'antico splendore dell'edificio che - è detto in una nota - sono stati ammirati anche dal commissario straordinario che ha visitato di recente il cantiere". La concessione, che avrà durata fino al 30 giugno 2027, prevede l'uso esclusivo di circa 1.157 mq e l'uso condiviso di ulteriori 1.234 mq all'interno di Palazzo Troilo. Gli ambienti individuati comprendono il piano terra, il primo e il secondo piano, oltre al roof-garden panoramico, offrendo così al comitato ambienti idonei per attività amministrative, tecniche e promozionali. "Con questa decisione, il Comune di Taranto - aggiunge il comunicato - non solo valorizza uno dei suoi immobili storici più importanti, ma offre anche un sostegno concreto al percorso di organizzazione dei Giochi del Mediterraneo 2026, evento che rappresenta una straordinaria opportunità di rilancio e promozione per la città e il territorio".