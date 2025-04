Pavoletti dichiara amore al Cagliari: "Andrei via solo per il Livorno"

Leonardo Pavoletti non ha alcuna intenzione di lasciare il Cagliari. La conferma è arrivata durante un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha spiegato l'intenzione di rimanere a lungo in rossoblu: "Quando smetterò di giocare, dovrò ripartire dal basso. Non farò l'allenatore. Anche l'ambassador può essere un compito da svolgere sperando che il valore abbia un ruolo. Spero di far parte del progetto. Livorno sarebbe l'unico posto per cui potrei andar via. Sono felice che sia tornato in C e spero possa risalire ancora. Devo fare tante valutazioni, ma oggi Cagliari è casa".