Ginnastica ritmica, Mariela Pashalieva nuova allenatrice delle Farfalle azzurre

Al termine della carriera, Mariela prende il volo arrivando a far parte del team di Iliana Raeva, che oggi guida la BGRG, la federazione di ritmica, ed ha portato il suo quintetto a vincere le Olimpiadi nel 2021, a Tokyo, in Giappone. Formatasi presso la National Sports Academy (NSA) "Vassil Levski", l'allenatrice di Sofia è stata a bordo pedana dell'Insieme bulgaro dal 2005 al 2012, guidandolo in finale in due edizioni dei Giochi, nonché sul podio dei Mondiali di Patrasso, Mosca e Montpellier, insieme alle nostre Farfalle di cui era una delle avversarie più temibili.