F1 Abu Dhabi, la Ferrari di Leclerc sotto la lente dei commissari

L'ultimo GP della stagione comincia con un colpo di scena che potrebbe condizionare il risultato finale. Sulla Ferrari di Charles Leclerc è stata riscontrata, in fase di controllo pre-gara, un'incongruenza tra la quantità di carburante dichiarata dal team e quella effettivamente rilevata sulla vettura dal delegato tecnico della FIA, Jo Bauer. Vista l'imminente partenza, la Federazione ha scelto di aspettare la fine della gara per effettuare ulteriori indagini e convocare la Ferrari per fornire spiegazioni. Il monegasco rischia anche una squalifica.