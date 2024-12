F1 Abu Dhabi, Sainz: "Lasciare con il titolo costruttori sarebbe tutto, ma è difficile"

Max Verstappen è reduce dalla vittoria in Qatar e col titolo piloti già in tasca punta a chiudere in bellezza: "Il Qatar dimostra che anche quando le cose non sembrano andare bene, poi possono cambiare. La macchina aveva più prestazione di quanto potesse sembrare. Arrivo qui tranquillo per imparare di più in vista del 2025. Vincere per poi andare in pausa sarebbe bello, ma cercheremo di essere il più competitivi possibile. Sono fiero del titolo, ma anche di come pilota e team siamo venuti a capo dei problemi e di come li abbiamo compresi per avere grandi risultati a fine anno. La gara in Brasile, poi, ha dato tante emozioni. Ne vado orgoglioso. La nostra macchina dall’inizio non è stata facile da guidare, con gli aggiornamenti lo è stata ancora di più. E quando gli altri si avvicinano ogni dettaglio può fare la differenza. Non posso giudicare perché le cose siano andate in un certo modo per Perez, ma posso dire che la macchina è stata difficile da guidare e questo vale anche per lui. Vi dico che è un grande uomo squadra, andiamo d’accoro e quando vediamo che fatica ha il supporto di tutti".