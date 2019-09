F1 a Monza, Geronimo La Russa: "Ci sono tutti gli ingredienti per un weekend da ricordare"

C'è tanto entusiasmo in vista del GP di Monza di Formula 1: "Ci aspettiamo una grande risposta del pubblico. La Ferrari ha appena vinto con Leclerc a Spa, è previsto bel tempo e sarà una festa: ci sono tutti gli ingredienti per un fine settimana da ricordare", dice Geronimo La Russa. Il presidente dell'ACI Milano, in esclusiva a Sportmediaset.it, ricorda che ricorre il 90.esimo anniversario del GP d'Italia in Autodromo: "Nel 1922 nella prima edizione vinse l'italiano Pietro Bordino al volante di una Fiat e ci furono 100mila persone. Mi auguro che domenica ci sia lo stesso numero di tifosi".

Il GP d'Italia non si muove da Monza: "È praticamente tutto fatto con Liberty Media per il rinnovo del contratto, mancano solo gli ultimi dettagli per la firma". Firma, invece, che c'è tra ACI e Parco di Monza per una nuova convenzione decennale: "È un passo molto importante perché permette di guardare al futuro con più ottimismo e serenità. Questo è il primo tassello per arrivare alla centesima edizione del GP d'Italia in un impianto sempre più moderno e all'avanguardia", conferma La Russa.

Sarà una settimana ricca di appuntamenti per i molti fan che arriveranno da tutto il mondo: "Si inizia già domani alle 17 con la festa in Piazza Duomo per i 90 anni del GP di Monza e quelli della scuderia Ferrari. Milano si colorerà di rosso e ci saranno tanti piloti di oggi e di ieri, da Vettel a Leclerc, passando per Irvine e Fisichella".