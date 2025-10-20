Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
IL COMMENTO

Episodio o tendenza vera? I misteri della Ferrari di Austin

La Scuderia rilancia le proprie azioni ma la corsa al secondo posto Costruttori resta in salita

di Stefano Gatti
20 Ott 2025 - 11:13
© IPA

© IPA

Una domenica... da McLaren o quasi per la Ferrari ad Austin, anzi meglio: 28 punti per la coppa Norris-Piastri, 27 per quella Leclerc-Hamilton. Peccato che davanti ci sia la Red Bull e che in fondo per il team già campione del mondo Costruttori si sia trattato di un mezzo passo falso "abbondante", mentre per la Scuderia del fine settimana più felice in tempo recenti. Non si tratta di cercare a tutti i costi il pelo nell'uovo ma questo in fondo è ciò che serve per vincere in Formula Uno: la ricerca della perfezione. Ad Austin in fin dei conti l'inciampo McLaren è stato motivato dal ko immediato alla prima curva della Sprint, che ha privato il team diretto da Andrea Stella di diciannove preziosissimi giri di test in gara, in vista del Gran Premio degli USA. Un episodio insomma, per quanto pesante nelle conseguenze: USA e... getta, così si augurano nel box papaya.  Per la Ferrari invece l'esito del diciannovesimo appuntamento stagionale ha rappresentato la conferma di una regola: quella che vede la Scuderia "incartarsi" spesso nell'arco del weekend. Con una partenza lenta e poi una bella progressione come in Texas (il terzo e il quarto posto di Austin è oggettivamente un buon risultato) ma più spesso viceversa, con una perdita di performance nella giornata centrale del weekend di gara, a volte addirittura all'interno delle prove ufficiali, al momento di produrre il massimo sforzo.

© IPA

© IPA

Se non altro la tendenza recente è stata invertita e la direzione è quella giusta. Basterà per riagganciare il secondo posto Costruttori? Al Circuit Of The Americas la Ferrari si è rifatta sotto alle Frecce (nell'occasione un po' spuntate) d'Argento. La forbice è adesso di sette soli punti (341 a 334) ma Red Bull è a tre soli punti (331) dalle Rosse. Con Verstappen attualmente in stato di grazia assoluta e Tsunoda in crescita, il "rischio" è quello che i Tori riescano a bruciare l concorrenza sull'ultimo traguardo.

formula 1
gp usa
episodio
tendenza
misteri
ferrari
austin

Ultimi video

08:36
DICH LECLERC MONZA DICH

Leclerc: "Una vittoria a Monza? Io ci credo"

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

08:36
DICH LECLERC MONZA DICH

Leclerc: "Una vittoria a Monza? Io ci credo"

I più visti di Formula 1

Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

Verstappen prenditutto ad Austin, Leclerc rilancia la Ferrari

Verstappen vince la Sprint di Austin dopo l'harakiri McLaren al via

MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

 Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Impazza il mercato piloti: Leclerc-Hamilton salutano? E Verstappen...

Verstappen: "Ho vinto ma non sono soddisfatto". Russell: "Con Max dovevo provarci". Leclerc:"Ho guidato come un animale"

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:47
Dolomiti in bici: Trail tecnici e sfide tra i boschi d’autunno
12:45
Fabregas-show, impazza il discorso dopo la vittoria sulla Juve: "Serve la f.....a mentalità per vincere"
12:38
Crystal Palace, Guéhi nel mirino di Real Madrid e Barcellona
12:31
Idea De Laurentiis per difendere i club: "Dopo i 23 anni non puoi più andare in nazionale"
12:25
Il Cagliari frena, senza Belotti mancano gol e tiri in porta