Elisabetta Gregoraci su Schumacher: "Non parla, comunica con gli occhi"

“Non parla, comunica con gli occhi. Solo tre persone possono andare a trovarlo e io so chi sono”. Alcune delle – poche – parole pronunciate da Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello oggi: argomento Michael Schumacher. “Si sono trasferiti in Spagna e la moglie ha fatto un ospedale in casa” continua la ex compagna di Briatore, a conoscenza di questi temi top secret proprio per questo motivo. Un macchinario comandato con il movimento degli occhi è l’unico modo per comunicare e per cercare di capire se sia presente. “Adesso un pochino, ma no” è la risposta a chi le chiede se riesce a parlare.