E' già Antonelli-mania: il pilota Mercedes diventa una statuina di Funko

Andrea Kimi Antonelli sta ritagliandosi un ruolo di primo piano nell'olimpo della Formula 1 e il suo nome è sempre più sulla linga degli appassionati. Anche Funko, marchio leader nella cultura pop, ha annunciato l'ampliamento della sua partnership con il team Mercedes AMG Petronas con una nuovissima figure Pop! in vinile dedicata al pilota bolognese. Questa nuova release, in collaborazione con il team tedesco, rafforza ulteriormente la presenza di Funko nel mondo delle corse e il suo impegno verso community di fan sempre più ampie, in particolare nel settore sportivo.