Mountain bike: HERO Südtirol Dolomites sostiene Obiettivo3

Un moderno Houdini alla HERO

Ma non è tutto, perché in occasione della HERO Charity Night di giovedì 12 giugno ore 21.00, nella "Medal Plaza" - Piazza del Comune di Selva Val Gardena appositamente allestita, si esibirà Andrew Basso in uno spettacolo che lo ha reso famoso in tutto il mondo: l'escapologo dovrà liberarsi dalle manette dopo essere stato calato in una vasca piena d'acqua (a testa in giù). E dovrà farlo entro 3 minuti! Per il moderno Houdini ogni volta è una sfida, proprio come una HERO per ogni biker