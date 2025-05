Leclerc e Hamilton costruiscono la Ferrari SF-24 Lego Technic

Dal venerdì alla domenica dalle 11.00 alle 20.00, i fans dei mattoncini e dei motori potranno divertirsi anche a Bologna. Infatti, al Teatro "Arena del Sole" (via dell’Indipendenza 44), vicinissimo al LEGO Certified Store della città, ci sarà una sorpresa speciale: la riproduzione in scala 1:1 della Ferrari SF-24, costruita interamente con mattoncini LEGO. Il modello porta la firma di Riccardo Zangelmi, unico LEGO Certified Professional italiano, e vanta numeri da record: 562.000 mattoncini LEGO, 80 loghi, 100 ore di progettazione e 1200 di costruzione. Per festeggiare la passione per i motori, ci saranno anche un angolo photo-opportunity ispirato al podio dei Gran Premi di Formula 1 e un’attività interattiva per mettere alla prova i riflessi dei fans della velocità. Infine, con una spesa minima di 50 euro al LEGO Certified Store di Bologna sarà possibile avere in omaggio una sorpresa.