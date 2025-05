Sport in lutto: addio a Fabrizio Borra, il fisioterapista dei campioni

Lo sport è in lutto per la scomparsa di Fabrizio Borra, il fisioterapsita di campioni come Fernando Alonso, Michael Schumacher, Marco Pantani, Gianmarco Tamberi, ma anche di personaggi dello spettacolo come Jovanotti e Benigini. Borra, 64 anni, combatteva da tempo contro una brutta malattia. Era originario di Brescia, ma viveva da trent'anni a Forlì. "Mi mancherai Fabri. Ogni giorno. Grazie per avermi insegnato tanto e per avermi reso una persona e un atleta migliore. Tutta la mia carriera insieme a te è stata la maggiore fortuna che potevo avere", le parole di Alonso.