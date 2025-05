"Questa stagione è stata dura. Non è bello perdere così tante partite, è noioso e non è divertente. Ecco perché dobbiamo finire bene e portare a casa un trofeo". Lo ha detto l'attaccante del Manchester City Erling Haaland alla BBC in vista della finale di Fa Cup contro il Crystal Palace. "Dobbiamo giocarci la finale di FA Cup e in una stagione orribile, siamo comunque riusciti a farcela e questo dice tutto", ha aggiunto il bomber svedese.