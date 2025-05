Juventus: Tudor riabbraccia Yildiz dopo la squalifica, ma è emergenza in difesa

Sulla trequarti appare difficile il recupero di Koopmeiners, così come quello di Cambiaso, ma Tudor potrà riabbracciare Yildiz dopo le due giornate di squalifica. Il turco dovrebbe agire in coppia con Nico Gonzalez alle spalle dell'unica punta, per il cui ruolo si rinnoverà il ballottaggio tra Kolo Muani e il ristabilito Vlahovic. Le giocate del 10 bianconero possono e devono risultare decisive per centrare l'obiettivo minimo di una stagione nel complesso da dimenticare e provare a lanciare la squadra verso l'appuntamento col Mondiale per Club